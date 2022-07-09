Телеведущую Яну Чурикову экстренно прооперировали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Знаменитость восстанавливается после хирургического вмешательства в Волынской больнице Москвы.

Телеведущая Яна Чурикова была экстренно госпитализирована и прооперирована в клинике № 1 Управления делами президента РФ (Волынская больница) Москвы. Ей потребовалось срочное хирургическое вмешательство из-за аппендицита. В своем личном блоге селебрити рассказала, что аппендэктомия прошла успешно, и сейчас она восстанавливается с чувством благодарности к медикам, спасшим ее от последствий опасного воспаления.

«Моя любимая цитата из „Покровских ворот“ всегда была та самая, от Веры Семеновны: „Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!“. И реакция Маргариты Павловны: „Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать!“. И вот в этот раз я отъехала на скорой с острым аппендицитом», — пошутила Чурикова.

Instagram* / yana_chu

По словам телеведущей, все риски уже позади, и осталось только радоваться своевременному и качественному лечению. Она отметила, что в своей палате «поет оду страховой медицине». Врачи скорой помощи быстро доставили ее к достойным специалистам, которые помогли оперативно и профессионально.

Чурикова лично поблагодарила заведующего отделением, своего лечащего доктора и всему персоналу клиники. Сказала, что эти люди вернули ей веру в человечество и качественную медицину. А своим поклонникам посоветовала беречь себя и близких, а также следить за питанием. Подписчики поддержали телеведущую и пожелали ей скорейшего возвращения домой в полном здравии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Яна Чурикова призналась, что изменяла мужу-режиссеру Ивану Цыбину. От своего любовника ведущая родила свою единственную дочь Таисию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.