Без мистики никуда: рассекречено имя второго ребенка Нюши

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Отец малыша признался, что над инициалами малыша думали очень долго.

В семье российской певицы Нюши и ее супруга-бизнесмена Игоря Сивова в декабре 2021 года произошло пополнение: звезда родила мальчика. Так же, как и с первенцем — дочкой Серафимой-Симбой, артистка долго не хотела оглашать имя новорожденного. Наконец, настало время раскрыть все карты.

Как пишет Super.ru, мальчика назвали Сафроном. Не исключено, правда, что у имени есть продолжение. По словам отца ребенка, имя новорожденного было выбрано при загадочных обстоятельствах.

«У него прекрасное имя, которое он выбрал, похоже, сам. История с именем очень мистическая. Я думаю, мы как-нибудь расскажем», — написал Сивов в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Нюшу, переехавшую в конце прошлого года в Дубай, свалилось немало проблем. В личном блоге она рассказывала, что недавно заболела ее старшая дочь Серафима-Симба. Девочке потребовалась срочная помощь медиков, а после неприятностей подкинули соседи, сверху затопив семью Нюши.