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Франк-Вальтер Штайнмайер указал своему украинскому коллеге на неприемлемое поведение и нарушение дипломатических конвенций.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в резкой форме потребовал у своего украинского коллеги Владимира Зеленского объяснений из-за отмены его поездки в Киев. Об этом сообщают источники немецкого издания в обеих столицах. Отмечается, что о «раздражающем» поведении лидера Незалежной заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, оправдывая нежелание самому отправляться с официальным визитом в страну.

В статье сказано, что за день до отъезда Штайнмайера, полагавшего, что его ждут в Киеве, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак вызвал польского посла и посоветовал ему не брать с собой немецкого лидера. Почти в то же время Зеленский просто «сбросил» телефонный звонок неугодного гостя, и тому пришлось часами ждать ответа во дворце Бельвю.

После скандального инцидента Берлин предпринял все усилия для урегулирования конфликта, но международного резонанса избежать не удалось. Как пишут авторы издания, Штайнмайер был озадачен и потрясен. Тем не менее вскоре был согласован телефонный разговор президента Германии с Зеленским, в ходе которого последнему пришлось оправдываться.

«Официально позже объявили, что обмен мнениями был „очень важен“ для президентов. Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — пишет Spiegel.

По данным авторов материала, Зеленский выразил сожаление из-за отмены визита и назвал ее «крупным недоразумением», но не смог толком объяснить, почему так произошло. После предложил коллеге посетить Киев 8 мая, но эта дата оказалась неудобной для оппонента. Штайнмайер тут же потребовал прокомментировать отмену прошлого визита. Сказал, что подобное нарушение дипломатических конвенций неприемлемо, и он хотел бы получить объяснение. В материале подчеркивается, что эпизод стал историческим оскорблением, уникальным для главы государства мирного времени.

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас». После того как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: «Ладно, оставим тему“», — сказано в статье.

Упорство, с которым Штайнмайер противостоял Зеленскому, удивило немецкую администрацию. Во-первых, он отличается завидным спокойствием, во-вторых, мало кто сегодня решается быть резким с Украиной, выставленной жертвой «российской агрессии». Президент Незалежной позволяет себе требовать помощи от западных стран, а те не решаются поставить его на место. В материале сказано однако: сотрудники аппарата немецкого лидера подчеркнули, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное поведение Зеленского.

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