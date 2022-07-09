Бросила фонд и детей: Шиловский резко осадил Хаматову за бегство из России

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский резко высказался в адрес уехавшей из России актрисы Чулпан Хаматовой.

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова на фоне спецоперации на Украине покинула Россию и переехала в Латвию, где неоднократно высказывалась в зарубежных СМИ с критикой российской власти и граждан РФ.

Актриса бросила на произвол судьбы не только столичный театр, где была ведущей актрисой, но и благотворительный фонд. Позже Хаматова позволила себе высказаться пренебрежительно о наградах российских артистов и отреклась от звания народной артистки России.

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский резко высказался об отъезде Чулпан Хаматовой именно в свете безответственного отношения к детям, которым нужна помощь.

Он заметил, что такой поступок мог совершить человек с отсутствием внутренней культуры.

«Для меня это называется плюнуть на мать, на отца. Да, бывают такие у нашей Родины периоды, когда ты здесь должен приносить пользу поступками, а не воплями», — сказал Шиловский в беседе с News.ru.

По словам кинорежиссера, ему «плевать» на то, как будет складываться будущая карьера Хаматовой на чужбине. Большую печаль у артиста вызывает судьба детей — подопечных благотворительного фонда, руководителем которого была актриса до своего отъезда.

«Какой фонд был! Детям помогал! Это же самое святое. Маленькая моя, что же ты делаешь? Ты же боролась за этот фонд и за детей. И ты их бросила. Хаматова не одна такая, есть и другие. Почему так поступили? От отсутствия внутренней культуры», — считает Шиловский.

Как известно, в Латвии звезда уже начала новую жизнь. Хаматова нашла новую работу — поступила на службу в один из местных театров, где играет насильников и жертв. За границей некогда любимица российской публики поселилась в собственном доме под Ригой. Помимо ролей в театре она соглашается на интервью и комментарии, лишь бы заработать. И однажды, видимо, изголодавшись по миллионам, заговорила о возвращении на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что критикующая Россию актриса Юлия Ауг вернулась в страну, чтобы заработать денег.

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