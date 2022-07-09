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Экс-президент Штатов заявил, что пока Вашингтон читает лекции о демократии другим государствам, его улицы заливает кровь невинных жертв безнаказанных преступников.

США стремительно слабеют и приходят в упадок, превращаясь в «свалку криминала», в то время как верхушки власти продолжают учить другие государства демократии. Такое заявление сделал 45-й президент Штатов Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Лас-Вегасе. Экс-глава страны выступил в поддержку демократов, отметив, что только они знают о болевых точках и могут предложить решение главных проблем.

Трамп подчеркнул, что Америку под управлением Джо Байдена захлестнула волна хаоса, но нынешние лидеры боятся быть сильными и резкими, бесполезная политкорректность не позволяет им принимать действенные меры по снижению уровня преступности. В прошлом году, по словам Трампа, в 16-ти городах страны было зафиксировано максимальное за последние 25 лет количество убийств.

Число угонов автомобилей выросло на 200-300% даже в фешенебельных районах. Люди массово переезжают в поисках безопасного места, потому что боятся за свою жизнь, многие оставляют машины открытыми, чтобы угонщики не выбивали окна, вскрывая их. Так жертвы взломщиков оставляют себе шанс получить найденное полицией авто невредимым. Если его, конечно, найдут. В это трудно поверить, но это правда, восклицал Трамп.

«Мы нация в упадке, слабеющая нация, такого не было никогда. Наша страна поставлена на колени, унижена перед всем миром, тем не менее мы позволяем себе читать лекции другим странам об их демократиях. В то время как улицы заливает кровь невинных жертв преступлений, мы читаем лекции другим. У нас не останется страны, если мы немедленно не остановим и не обратим вспять это разрастающееся варварство», — заявил экс-президент.

Трамп вспомнил случай массового убийства 4 июля в пригороде Чикаго, рассказал, как неделю назад в Новом Орлеане американец застрелил пятилетнюю девочку на заднем сидении соседней машины просто рази забавы. Жестокость становится повсеместной, агрессия растет, но администрация Байдена не знает, что с ней делать, сетовал бывший лидер США.

Дональд Трамп также отметил, что никто кроме него не знает о настоящей борьбе с наркотрафиком в Штатах. За четыре года на посту главы государства он, по собственным словам, провел огромную работу в этом направлении. Каждый наркоторговец несет ответственность за тысячи загубленных жизней, поэтому с ними необходимо воевать жестко и бескомпромиссно, уверен политик.

«Мы должны немедленно положить коней этой преступности, если мы хотим снова сделать Америку здоровой, мы должны сделать ее безопасной. Наша страна — это свалка криминала», — заявил он.

Чтобы остановить насилие, поток наркотиков и растущее количество смертей, нужно становиться тверже в своих решениях и тщательно стеречь границы государства, считает Трамп. Необходимо вернуть полиции уважение, которое она потеряла, прекратить нападения на стражей порядка, избавить их от страха перед гражданами (имеется в виде страх превысить полномочия). Таких проблем, как в Америке, нет только в тех странах, которые ввели смертную казнь за торговлю наркотиками, заявил он. И Штатам пора брать с них пример.

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