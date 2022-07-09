Журналист Шахназаров: ненавидящая Россию актриса Ауг вернулась за деньгами

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В Эстонии актриса нелестно высказывалась о защите Донбасса и жителях России.

На днях российский журналист и радиоведущий Михаил Шахназаров рассказал, что сбежавшая из России и выступающая против срецоперации на Украине актриса Юлия Ауг вернулась в Москву.

Ранее Юлия Ауг неоднократно высказывалась против воссоединения Крыма с Россией, а после начала специальной военной операции по защите Донбасса артистка усилила ненависть к родине и россиянам. Многочисленные нападки на страну, где актриса смогла заработать славу и деньги, помогли ей поставить пьесу в Эстонии.

«Ну, а вы сомневались. Похоже, Юлия Ауг уже вернулась в Москву из Эстонии. Там она ставила спектакли с красноречивыми названиями, отсылающими нас с военным кораблем, там она наговорила на несколько статей УК в местной прессе», — рассказывает публицист в своем Telegram-канале.

По словам ведущего, актриса уезжала в Эстонию, где участвовала в спектаклях с красноречивыми названиями, которые дискредитируют Россию и ее граждан. Там она наговорила на несколько статей уголовного кодекса РФ.

Из-за нехватки денег актриса столь быстро вернулась на родину.

«В Эстонии на пропитание и пропой не заработаешь», — говорит журналист.

Как считает Шахназаров, в Москве у Юлии есть покровитель, который сказал: «Юля, возвращайся, тебе ничего не будет». Телеведущий уверен, что таинственный поклонник может даже попытаться "отмазать" актрису, если ее попытаются привлечь за дискредитацию ВС РФ.

Юлия Ауг известна в России не только своими ролями в театре и телевидении. Нередко она оскорбительно высказывается об РФ и гражданах страны, за что критикуется своими коллегами. Актриса переехала в Эстонию, однако вскоре вернулась на заработки в РФ. За время пребывания в другом государстве артистка успела поставить антироссийскую пьесу на местной сцене.

Она уже неоднократно подвергалась критике со стороны коллег и общественных деятелей. Из-за своих политических высказываний артистка лишилась ролей в театре, поэтому возвращение в РФ ради заработка теперь кажется призрачным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что многие артисты вернуться в Россию, по мнению Юрия Лозы.