Netflix выкупил новый фильм с Джонни Деппом про короля Людовика XV

Фото: www.globallookpress.com / Eibner-Pressefoto via www.imago-

Картина «La Favorite» станет первым фильмом с Джонни Деппом в главной роли после судов с Эмбер Херд.

Компания Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом. Картина «La Favorite» будет посвящена жизни короля Людовика XV.

По данным Bloomberg, это первый фильм с Джонни Деппом в главной роли после суда актера с экс-супругой Эмбер Херд. Крайний раз он снимался в фильме «Великий» в 2020 году. Начало съемок запланировано на лето текущего года, а выход картины ожидается в 2023-м во Франции. Netflix сможет показать его спустя полтора года после премьеры.

Также уточняется, что получение прав на киноленту необходимо для финансирования ее производства, иначе Netflix не сможет принимать участие в создании. Режиссером фильма выступает Майвенн Ле Беско.

Джонни Депп стал участником судебного процесса о домашнем насилии. Ему удалось отсудить у бывшей жены десять миллионов долларов. Правда, громкое судопроизводство по делу о насилии пошатнуло репутацию актера: он лишился ролей как минимум в двух крупных проектах, а также не снимался ни в одной работе целых два года.

Актер известен всему миру по образу капитана Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря», а также по картине «Сонная лощина», «Эдвард Руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес» и многим другим киноработам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Джонни Депп поблагодарил фанатов после судов с Эмбер Херд.