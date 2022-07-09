Reuters: Канада передаст турбину для «Северного потока» в Германию

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Канадские власти сдались под напором ФРГ и снимут санкции с необходимой для поступления газа детали.

Канада вернет в Россию турбину для газопровода «Северный поток», сообщает Reuters. По данным журналистов, процесс передачи уже согласован и утвержден.

Для того, чтобы избежать санкций, оборудование планируется отправить в Германию, а ФРГ уже передаст турбину «Газпрому».

Власти Германии проявили недюжинную настойчивость в этом вопросе, очевидно, понимая, что без поставок российского газа пережить зиму будет крайне проблематично.

Ранее ту же информацию с негодованием сообщали украинские СМИ.

Компания «Газпром» снизила с середины июня поставки Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции «Портовая» из ремонта.

Как ранее писал 5-tv.ru, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал Канаду разобраться с вопросом доставки турбины для газопровода «Северный поток».