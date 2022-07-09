Потерялся: визит Джо Байдена в штаб-квартиру ЦРУ закончился конфузом

Президент США Джо Байден после встречи в ЦРУ не сразу понял, где выход

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas; Fox News

Главе США 79 лет, он самый возрастной лидер в истории страны. Медики оценивают его состояние, как угрозу национальной безопасности.

Посещение президентом США Джо Байденом штаб-квартиры ЦРУ закончилось очередным конфузом. Пропев дифирамбы спецслужбам, заокеанский лидер «завис», а потом направился в сторону зрительного зала. Постояв какое-то время в недоумении, Байден пошел в противоположную от выхода сторону.

Сопровождающие его люди пришли на помощь главе государства. Ситуация была представлена ими так, будто он хотел пожать руки своим слушателям. Это не единственное мероприятие, на котором Джо Байден опростоволосился. Выступая по вопросу защиты репродуктивного здоровья, он во время чтения речи с телесуфлера прочитал вслух инструкции к ней.

Главе Штатов 79 лет. За время своего президентства он не единожды сумел привести публику в недоумение. Так, во время встречи с действующим президентом Южной Кореи, он назвал его именем предыдущего лидера. Первую мексиканскую леди Беатрис Гутьеррес Байден произвел в ранг президента.

По заявлению экс-медика Белого дома Ронни Джексона, проблемы президента США со здоровьем дошли до такой степени, что представляют проблему национальной безопасности. В частности, подчеркивается медлительность в речи и оговорки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что могло стать причиной болезни Байдена, из-за которой он странно себя ведет.