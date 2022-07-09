Против дронов ВСУ впервые применили ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801

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Украинские дроны могут обнаружить позиции бойцов Донбасса и ВС РФ. Что может противопоставить им новое российское вооружение?

Ружье радиоэлектронной борьбы впервые применили в борьбе с дронами ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применен новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801», — поясняет силовик.

По его словам, украинская сторона располагает дронами небольших габаритов, но при этом они представляют угрозу для российских военных и бойцов ЛДНР. Однако новый вид вооружения эффективно справляется с коптерами противника.

«Многие из них являются переделанными в бытовых условиях БЛА. Они изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия», — говорит собеседник.

Однако официальными данными на этот счет издание не располагает.

Известно, что ЛПД-801 имеет возможность заглушать сигналы Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Galileo, ГЛОНАСС. Также оно может пресечь передачу данных, которая является несанкционированной. Кроме того, у оружия имеется ручной и автоматический режим работы.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в защите мирного населения в регионах от геноцида киевской власти. Страны Запада и ЕС начали санкционную политику и поставки вооружений на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Запад угодил в «тройной капкан» Путина на Украине.