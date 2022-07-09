Юрий Лоза: уехавшие звезды прибегут назад в Россию за деньгами

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Певец считает, что у тех, кто покинул страну, нет других вариантов, поскольку зарубежный рынок слишком мал по сравнению с российским.

Российские звезды, уехавшие из страны после начала СВО на Украине, вернутся назад. Об этом заявил прессе композитор Юрий Лоза.

По его словам, у них просто не будет других вариантов. Причем, если часть селебрити уехала просто так, заявив о желании отдохнуть, то другая половина поливает грязью не только российские власти, но и своих сограждан. Среди таковых музыкант отметил юмориста Максима Галкина, певца Андрея Макаревича, актрису Чулпан Хаматову и других.

«Люди не могут жить без заработка, правильно? А все их заработки в России. Вот и весь ответ», — говорит исполнитель.

Также Лоза подчеркивает, что зарубежный рынок в плане выступлений крошечный, в то время, как российский - огромен, пишет портал «Народные новости».

По его мнению, каждый артист имеет своего поклонника. Кто-то потерял любимых для себя звезд, а кому-то и вовсе все равно.

«Остальные россияне как раньше не слушали того или иного артиста, так и сейчас не слушают», — поясняет Лоза.

В связи с началом спецоперации по защите Донбасса, мир шоу-бизнеса раскололся на части. На тех, кто поддерживает действия российских властей и тех, кто их осуждает.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении Юрия Лозы по поводу уехавших из России артистов.