Kyodo: убивший премьера Японии Синдзо Абэ готовил нападение на другого человека

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Источники в правоохранительных органах начали раскрывать подробности допроса жителя Токио, напавшего на видного политика.

Напавший на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ мужчина изначально собирался устранить «главу религиозной организации». Такое признание задержанный сделал в процессе допроса, сообщает агентство Kyodo.

Цель нападения была изменена практически в последний момент, так как житель Токио решил, что Абэ также имеет отношение к этой религиозной группе.

По словам задержанного, религиозная организация существовала на пожертвования членов, и из-за этого семья арестованного оказалась в сложной ситуации.

«Мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — сообщил мужчина на допросе.

Силовые структуры Токио воздержались от комментариев на эту тему, объяснив молчание «интересами следствия». Ранее сообщалось, что нападавший назвал «личную неприязнь» причиной покушения на известного политика. По некоторым данным, при обыске дома нападавшего было найдено взрывное устройство.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на который попал момент убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ.