Блогеры Даша Каплан и Юлик разводятся спустя полтора месяца после свадьбы

Фото: Instagram* / mirna_kaplan

Совсем недавно Юлик и Дарья Каплан казались со стороны любящей друг друга парой. Что же пошло не так в их отношениях?

Звезды рунета Даша Каплан и Юлий Онешко, известный под творческим псевдонимом Юлик, разводятся после полутора месяцев семейной жизни. Об этом Дарья сообщила в своем блоге.

«Мы разводимся! Юлик любит Машу Мармарис. Вчера на тусе он мне изменил… <...> месяц переписывался, потом целовался», — говорится в записи.

Сначала блогер напугала свою аудиторию заявлением о том, что хочет умереть, поскольку узнала о неверности супруга. Юлик пока никак не отреагировал на заявление жены.

Из-за молчания со стороны супруга неизвестно, сможет ли пара сохранить брак.

Юлий и Дарья приобрели популярность на просторах сети благодаря своим роликам, эфирам, влогам и участиям в разных шоу. Перед тем, как пожениться, пара была в отношениях несколько лет. В конце мая они решили узаконить их. Буквально несколько дней назад ими были выложены романтичные фотографии. Казалось, что в браке знаменитостей царит полная идиллия и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезды «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец развелись после пяти лет брака.

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