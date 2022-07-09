Не уследила за здоровьем: Инна Чурикова попала в больницу

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Инна Чурикова не слишком любит ходит по больницам и лишь изредка обращается к медикам.

Звезда фильма «Ширли-Мырли» Инна Чурикова попала в больницу. Актриса в возрасте 78-ми лет решила проверить здоровье, сдав необходимые анализы. Ситуацию прокомментировал ее муж Глеб Панфилов.

«Решила узнать давление и прочее. Сдать анализы крови. Немножко заняться собой. Она не девушка 16 лет, поэтому надо это иногда делать», — сообщил супруг.

Однако Глеб Анатольевич поясняет журналистам, что состояние его любимой женщины никак не касается общественности. Звездная пара ожидает результатов от медиков.

Также известно, что Инна Чурикова редко занимается собственным здоровьем и лишь иногда проходит профилактические осмотры, пишет портал Woman.ru.

Кроме того, отмечается, что перед звонком Глебу Панфилову, о визите в клинику узнали у самой актрисы. И если раньше она всегда отвечала журналистам бодро, то в этот раз ее голос был уставшим.

Инна Чурикова имеет звание народной артистки СССР и является полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Инна Чурикова не верит в бегство Чулпан Хаматовой из России.