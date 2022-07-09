Звезда сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико умер, не дожив до 80 лет

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Сериал «Клан Сопрано» выходил на экраны с 1999 по 2007 год. Именно он принес актеру настоящую славу.

Звезда сериала «Клан Сопрано» Тони Сирико скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил его брат Роберт в социальных сетях. Актер не дожил до 80-летнего юбилея буквально 20 дней.

У Сирико остались трое детей — Джоан, Белло и Ричард. Родственники поблагодарили общественность за соболезнования по поводу ухода актера, а также попросили об уважении их частной жизни.

Кроме того, в память о Тони Сирико высказался его коллега по цеху Майкл Империоли. По его словам, почивший не был похож ни на кого другого и был уникален в своих человеческих качествах.

Карьера Тони Сирико началась в 1974 году с фильма «Крестный отец 2». Также он известен по картинам «Кровь невинных», «Готти», «Отступник» и другим работам. Всего в фильмографии Сирико 78 работ в фильмах и сериалах. Настоящую известность Сирико принесла роль в сериале «Клан Сопрано», за нее он также получил две награды Гильдии киноактеров.

В кино Сирико играл в основном гангстеров, но «плохие парни» редко доживали до финала: его персонажи умирали в 13 из 27 фильмов.

«Я неплохо зарабатываю, потому что хорошо умираю. Меня нанимают, чтобы убить», — рассказал Сирико в одном из интервью.

Родившийся в Бруклине парень даже и не думал о том, что станет актером: его жизнь была изначально плотно связана с криминалом. Сирико было всего 7 лет, когда его впервые арестовали за кражу пятицентовиков из газетного киоска. Его будут арестовывать еще 28 раз и дважды отправлять в тюрьму.

В последние годы жизни актер жил в доме престарелых в Флориде, так как семья беспокоилась за его здоровье, но не могла постоянно присматривать за ним.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти актера из фильма «Крестный отец».