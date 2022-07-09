Запад угодил в «тройной капкан» Путина на Украине

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Россия располагает тремя рычагами, от которых зависит Запад. При этом недружественные страны продолжают попытки отказаться от ее возможностей.

Москва эффективно использует свои преимущества в выстраивании международных отношений со странами Запада на кризисном фоне. Об этом в своей статье для немецкого издания Focus заявил журналист Ульрих Райц.

Автор упоминает в материале так называемые три рычага, делающие Россию сильной, несмотря на то, что многих не устраивает подобное положение дел.

«Запад попал в тройной капкан. Первый рычаг: газ. Второй: „Мир“. Третье: партнер», — подчеркивает Райц.

Он уверен, что Западу не под силу изолировать РФ от всего мира, поскольку он сильно зависит от российских энергоносителей. Более того, не все страны считают Россию агрессором. Также в качестве противовеса недружественным странам выступают члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в 24 февраля. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили Москву о помощи в защите мирного населения от геноцида киевской власти. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали санкционную политику и поставки вооружений украинским националистам.

В Евросоюзе заявили о планах по отказу от российских нефти и газа на 90% к концу года. Этому предшествовало принятие шестого пакета санкций, куда вошли частичное эмбарго на «голубое топливо» и «черное золото» России. Кроме того, от международной системы SWIFT был отключен Сбербанк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин рекомендовал энергокомпаниям приготовиться к нефтяному эмбарго.