Продюсер Рудченко обвинил осудивших СВО на Украине артистов в «переобувании»

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Текущие реалии уже давно вызвали раскол мира шоу-бизнеса. Одни артисты осуждают действия властей РФ, а другие поддерживают.

Российские звезды, ранее критиковавшие спецоперацию на Украине, начали стремительно менять мнение. Об этом журналистам сообщил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Особенно он выделил двух исполнителей.

Первой он раскритиковал певицу Манижу, которая уезжала во Францию, а затем решила вернуться в РФ.

«Сначала она настраивает всех как блогер, лидер мнений, люди начинают прислушиваться, а потом, когда у нее начинают отменяться концерты, она теряет монетизацию в России, ее никто не приглашает, происходит разворот на 180 градусов», — говорит Рудченко.

По словам певицы, она уехала за рубеж, чтобы помочь сестре, которая попала в ДТП. При этом звезда позволяла себе критику в адрес России, написав после начала специальной военной операции — «пожалела, что проснулась». Однако, спустя некоторое время, стала оправдываться перед россиянами за свои слова. Более того, она сообщила журналистам, что не хочет покидать страну насовсем. Также в попытках обелить свое имя Манижа заявила, что отказалась записывать антироссийские треки для западных лейблов и не стала публично критиковать действия российских властей по заказу иностранных СМИ. Впрочем, доверие к певице и так подорвано: даже среди лояльных к неудачно выступившей на «Евровидении» Маниже поклонников появились мнения, что артистке пора возвращаться в родной Таджикистан.

Еще под раздачу продюсера попала группа «Би-2». Музыкальный коллектив уже однажды сорвал выступление в Омске, отказавшись играть на фоне патриотического баннера, выполненного на фоне российского триколора. Недовольство общественности вызвало то, что они занавесили его черной шторкой. Теперь же группа выступит в завершающей части Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком», пишет «Царьград».

«Мне кажется, с „Би-2“ та же история. То есть информационная борьба продолжается. В рядах артистов сейчас идет чистка, но, похоже, нам еще чистить, чистить и чистить», — подытожил собеседник.

О подобной ситуации с певицей Анной Нетребко высказывался продюсер Сергей Лавров. После ее отказа выступать перед российской аудиторией, доходы звезды резко упали. Затем она дала интервью одному из зарубежных изданий, которое долго согласовывала с юристами. В нем артистка представила себя не слишком русской для Запада и не слишком западной для России.

Спецоперация РФ на Украине началась в конце февраля. Текущие реалии вызвали раскол звезд шоубиза на два лагеря. Одни поддерживают действия властей, а другие осуждают их.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Рудченко раскритиковал Манижу.