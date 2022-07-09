Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter
CNBC: Илон Маск расторг сделку по покупке Twitter
Фото: www.globallookpress.com / Hannibal Hanschke
Бизнесмен запрашивал информацию по наличию спама и фейковых аккаунтов в течение двух месяцев, но ответа так и не получил.
Американский миллиардер Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter. Об этом сообщил CNBC. Официальное письмо от бизнесмена в адрес компании размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Причиной стало невыполнение определенных обязательств со стороны компании. В частности, речь идет о том, что ее руководство не предоставило в положенные сроки информацию о проведении полного и всестороннего обзора спама на платформе.
«Соглашения о слиянии требует, чтобы Twitter предоставил Маску и его советникам все данные и информацию, которые Маск запрашивает „для любых разумных деловых целей, связанных с завершением сделки“, Twitter не выполнил свои договорные обязательства», — говорится в заявлении.
Перед тем, как окончательно остановить сделку, Маск опасался чрезмерного наличия в Twitter фейковых аккаунтов и спама. Информацию он запрашивал в течение двух месяцев.
Маск также обвинил Twitter в том, что они создавали искусственные технические ограничения, препятствующие команде бизнесмена совершить анализ активности социальной сети.
Несмотря на технические помехи со стороны компании, команде Маска удалось исследовать часть информации о пользователях.
«Все признаки указывают на то, что некоторые из публичных заявлений Twitter относительно его mDAU (монетизируемые ежедневно активные пользователи — Прим. ред.) либо ложны, либо вводят в заблуждение. Несмотря на то, что Twitter постоянно указывал в заявках на ценные бумаги, что „менее 5%“ его mDAU являются фейковыми или спам-аккаунтами,<…> Twitter резко занижает долю спама и ложных учетных записей», — говорится в сообщении.
В письме сообщается, что число фейковых и спам-аккаунтов в соцсети значительно превышает заявленные 5%.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илон Маск приостановил покупку Twitter.