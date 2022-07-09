Увез в неизвестном направлении: Сергей Безруков устроил жене сюрприз

Актер Безруков увез жену в старинную усадьбу и устроил ей концерт на день рождения

Фото, видео: Instagram* / s_bezrukov

Супруге артиста Анне Матисон исполнилось 39 лет. Артист сделал ей сразу два подарка.

Народный артист России Сергей Безруков устроил сюрприз жене в честь ее дня рождения. Один из них он выложил в социальные сети. Всего им подготовлено имениннице два подарка.

Первый — поездка в старинную усадьбу. Утром Безруков попросил жену красиво одеться. Супруга его послушалась: Анна Матисон надела красивое платье. Затем супруг увез виновницу торжества в неизвестном направлении, пока та закидывала его вопросами о подарке. В необычной локации для именинницы сыграл оркестр.

Что касается второго сюрприза, то им стало внешнее преображение. Безруков сбрил бороду и усы.

«Подарок номер два. Возвращение к прежнему имиджу. Все же хоть раз так дурачились, сбривая бороду?» — сказал герой «Бригады».

Супруги находятся в браке уже шесть лет. У них трое общих детей: шестилетняя Мария, трехлетний Степан и 11-месячный Василий. Кроме того, у Сергея Безрукова имеются внебрачные дети, но подробности о них он предпочитает не рассказывать. Также пара планирует усыновить еще одного ребенка, когда их младший сын станет постарше.

Безруков известен зрителю по картинам: «Бригада», «Участок», «Есенин» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Сергей Безруков выступил в военном госпитале Екатеринбурга.

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