Антон Гусев и Виктория Романец официально развелись после пяти лет брака

Фото: Instagram* / antongusev89

Несмотря на бурную интимную жизнь, пара не смогла сохранить семью. Однако после расставания между ними остались хорошие отношения.

Звезды «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец официально развелись. Об этом стало известно из социальных сетей одного из супругов, где была опубликована фотография рядом с ЗАГСом.

«Официально холостяк. Мы нашли в себе силы разбежаться и остаться при этом друзьями. Наверно, так бывает. И это здорово», — написал Гусев.

Известно, что причиной расставания послужило банальное недопонимание. От ненависти до сохранения хороших отношений один шаг. В апреле Виктория Романец даже не хотела ничего знать о своем ныне бывшем муже. По ее словам, она нашла в его телефоне переписку с менеджером в два часа ночи. Там присутствовали смайлики-сердечки. Антон отобрал у нее свой телефон.

«Теперь вопрос с детьми снят. Мне не от кого рожать! Не надо мне соболезновать, никто не умер. Так бывает», — заявляла тогда брюнетка.

Гусев не стал вступать в конфликт, а просто подчеркнул, что отныне он и Виктория живут каждый своей жизнью. Чтобы пережить стресс, девушка отправилась на отдых в Европу. Она считает, что дети в семье должны появляться, когда супружеская пара обоюдно готова взять на себя ответственность за них. При этом каждый должен поступиться своими интересами и не быть эгоистом.

«Когда готовы свои интересы отодвинуть на второй или третий план. Ну а дальше все по списку, который не свойственен эгоистам. А я эгоистка от пяток до кончиков волос», — заключила Романец.

Гусев и Романец жили в официальном браке на протяжении пяти лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что насторожило Викторию Романец в муже и стало причиной развода с Антоном Гусевым.

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