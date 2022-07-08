Уходит, чтобы вернуться: премьер Эстонии увольняется

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Занимающая пост главы правительства с 2021 года Кая Каллас сама попросила об увольнении.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об уходе в отставку с тем, чтобы потом возглавить новое правительство. Об этом сообщает портал Delfi.

Уточняется, что решение Каллас продиктовано достигнутой договоренностью Партии реформ Эстонии, Социал-демократической партии (SDE) и партии «Отечество» создать правящую коалицию в парламенте.

«Я сама внесла это предложение (об отставке — Прим. ред.), потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — пояснила премьер Эстонии.

Планируется, что после формальной отставки Каллас будет назначена кандидатом в премьер-министры. Затем она выступит с докладом о новой правящей коалиции в парламенте, который должен будет утвердить ее на пост главы кабинета министров.

Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Хрупкая и миловидная на первый взгляд, политик прославилась воинственной антироссийской риторикой. В частности, она заявляла, что призывы к перемирию или миру на Украине преждевременны и нежелательны. Это дало повод официальному представителю МИД России Марии Захаровой назвать Каллас «кровожадной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова публично напомнила Кае Каллас позорные факты ее родословной, из которых следует, что дед премьера Эстонии Эдуард Альвер был начальником военизированного националистического профашистского формирования «Кайтселийт».