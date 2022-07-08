«Зенит» обыграл «Спартак» в матче футбольных легенд

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Матч был очень напряженным. Порой футболисты не щадили друг друга.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:0.

Голы в ворота «Спартака» забили Роман Широков — на 25-й минуте, и Александр Кержаков — на 50-й минуте. Посмотреть на битву приехало немало болельщиков.

В некоторых эпизодах футболисты буквально не щадили друг друга и били по ногам. Так, Кержаков требовал у судьи желтой карточки для Александра Самедова, а Александр Филимонов эмоционально пытался добиться справедливости у рефери после грубого подката Владимира Быстрова.

Уже 9 июля «Спартак» и «Зенит» поборются за Суперкубок России. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К слову, на проведение 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали и Казань, и Нижний Новгород.

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