Пентагон заявил о планах предоставить Киеву пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Colton Garrett

В Пентагоне хотят показать России, что Украина может продолжать воевать.

Об очередном пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов объявило Минобороны США.

Уточняется, что Незалежной предоставят четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним. Также в пакет включена тысяча артиллерийских 155-миллиметровых снарядов, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы и запчасти для военной техники.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что в ведомстве считают важным показать России, что Украина «сможет продолжать воевать». Он добавил, что благодаря предоставленному США высокоточному вооружению украинцы теперь наносят удары по российским войскам «глубже за линией фронта». Также в Пентагоне заявили, что продолжают обучать украинских военных использованию HIMARS в бою.

24 июня было объявлено, что США намерены поставить Украине оружие на сумму 450 миллионов долларов. В новом пакете помощи были указаны четыре системы HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тысяч артиллерийских боеприпасов, более тысячи гранатометов и две тысячи пулеметов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные продали две самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar Вооруженным силам РФ за 240 тысяч долларов. Оружие было подарено Киеву президентом Франции Эммануэлем Макроном, при этом стоимость одной установки составляет семь миллионов долларов.