Врач назвала болезнь, которая может привести к немоте

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Как правило, онкологические заболевания обнаруживаются на поздней стадии из-за того, что пациенты не обращают внимания на тревожные симптомы.

Онкология бьет человека в самые неожиданные места. Оказывается, что рак способен поразить даже язык. По словам врача-онколога Алевтины Киселевой, признаками заболевания могут быть язвы во рту, ком в горле, чрезмерное слюноотделение.

«Первыми признаками являются: образования, язвы и эрозии на поверхности языка, не проходящие в течение долгого времени, белые и красные пятна, ощущение кома в горле, чрезмерное слюноотделение, неприятный запах изо рта, ограничение подвижности языка, отсутствие аппетита, снижение массы тела», — говорит медик.

Также Киселева отмечает, что болезнь диагностируется у пациентов старше 40 лет, причем, как правило, на поздней стадии, поскольку протекает практически бессимптомно. Кроме того, люди сами не обращают внимания на тревожные признаки или же прибегают к самолечению.

Данный тип онкологии может быть следствием курения, злоупотребления алкогольными напитками, плохой гигиены ротовой полости или ее хронического воспаления, а также работы на опасном производстве и вируса папилломы, пишет URA.RU.

В качестве основного метода лечения применяется операция, которая может привести к потере органа.

«В зависимости от распространенности процесса удаляют часть языка или полностью весь орган. Могут быть назначены сеансы лучевой терапии и химиотерапии», — комментирует специалист.

Однако Киселева добавляет, что прогресс современной медицины позволяет проводить микрохирургические вмешательства при условии возможности восстановления языка.

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