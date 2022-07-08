Все смеются над США: Байден снова опозорился на весь мир
Президент США Байден повторил подсказку суфлера в ходе выступления по телевидению
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas
Американский президент в очередной раз вызвал чувство стыда и жалости у сограждан.
Президент США Джо Байден начал читать инструкции с суфлера во время выступления о «защите репродуктивного здоровья» на телеканале CBS News.
«Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной… или политической власти», — произнес Байден.
The world is laughing at us.— Lidia Curanaj (@LidiaNews) July 8, 2022
Biden just said, «repeat the line» instead of repeating the line.
Can the prompter operator please write, «I am unfit to serve as President, I resign.»? pic.twitter.com/S7pgaTngo4
Фрагмент выступления мгновенно разошелся по соцсетям и в очередной раз вызвал шквал насмешек, издевательств и гневных требований об отставке в адрес американского президента.
«Мир смеется над нами. Байден просто сказал: „повторите реплику“ вместо того, чтобы повторить реплику. Суфлер, пожалуйста, напиши: „Я не гожусь на пост президента, я ухожу в отставку“»;
«Такое поведение уже даже не смешно. Это печально и жалко, что они позволяют этому человеку расхаживать повсюду, не обращая внимания на роль, на которую он был выбран»;
«Мы ссылаемся на 25-ю поправку (пункт в Конституции США о досрочном прекращении полномочий президента — Прим. ред.). Уберите его отсюда! Он опасен!» — пишут пользователи.
Ранее подобную реакцию соцсетей вызвало падение 79-летнего Байдена с велосипеда во время прогулки возле семейной резиденции на Рехобот-Бич в Делавэре.
Как сообщал 5-tv.ru, короткий танец президента США Джо Байдена у церкви в Делавэре вызвал стыд у читателей New York Post.