Все смеются над США: Байден снова опозорился на весь мир

Президент США Джо Байден начал читать инструкции с суфлера во время выступления о «защите репродуктивного здоровья» на телеканале CBS News.

«Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной… или политической власти», — произнес Байден.

The world is laughing at us.

Biden just said, «repeat the line» instead of repeating the line.



Can the prompter operator please write, «I am unfit to serve as President, I resign.»?