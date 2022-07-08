Все смеются над США: Байден снова опозорился на весь мир

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas

Американский президент в очередной раз вызвал чувство стыда и жалости у сограждан.

Президент США Джо Байден начал читать инструкции с суфлера во время выступления о «защите репродуктивного здоровья» на телеканале CBS News.

«Конец цитаты. Повторите строку. Женщины не лишены избирательной… или политической власти», — произнес Байден.

The world is laughing at us.

Biden just said, «repeat the line» instead of repeating the line.



Can the prompter operator please write, «I am unfit to serve as President, I resign.»? pic.twitter.com/S7pgaTngo4 — Lidia Curanaj (@LidiaNews) July 8, 2022

Фрагмент выступления мгновенно разошелся по соцсетям и в очередной раз вызвал шквал насмешек, издевательств и гневных требований об отставке в адрес американского президента.

«Мир смеется над нами. Байден просто сказал: „повторите реплику“ вместо того, чтобы повторить реплику. Суфлер, пожалуйста, напиши: „Я не гожусь на пост президента, я ухожу в отставку“»;

«Такое поведение уже даже не смешно. Это печально и жалко, что они позволяют этому человеку расхаживать повсюду, не обращая внимания на роль, на которую он был выбран»;

«Мы ссылаемся на 25-ю поправку (пункт в Конституции США о досрочном прекращении полномочий президента — Прим. ред.). Уберите его отсюда! Он опасен!» — пишут пользователи.

Ранее подобную реакцию соцсетей вызвало падение 79-летнего Байдена с велосипеда во время прогулки возле семейной резиденции на Рехобот-Бич в Делавэре.

Как сообщал 5-tv.ru, короткий танец президента США Джо Байдена у церкви в Делавэре вызвал стыд у читателей New York Post.