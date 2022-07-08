Правда или нет: Шепелев отказывался тратить деньги на лечение Фриске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; ВКонтакте / georgiy_ivashenko; 5-tv.ru

По словам журналиста Георгия Иващенко, экс-солистка «Блестящих» не хотела, чтобы ей собирали деньги россияне. Ведь у нее было много известных друзей, которые всячески помогали.

Со дня смерти экс-солистки «Блестящих» Жанны Фриске прошло семь лет. Однако в связи с натянутыми взаимоотношениями близких певицы с ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым до сих пор не утихают слухи и сплетни о том, что телеведущий отказывался тратить деньги на здоровье сгорающей от онкологии любимой. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru журналист Георгий Иващенко рассказал, так ли это было на самом деле.

Так, прямых доказательств, говорящих о подлом поступке Шепелева по отношению к Фриске, нет. Однако среди приближенных к певице тогда такое поговаривали. Ведь о болезни знаменитости представители шоу-бизнеса знали с самого начала. И всячески старались финансово помочь Фриске. А общественность узнала лишь тогда, когда неизвестные слили в сеть фотографии сильно располневшей звезды. Именно поэтому некоторые все же были возмущены, узнав о сборе средств певице.

«Есть такая версия, что Шепелев в период, когда Жанна не могла совсем отвечать и контролировать все действия, выступил с объявлением о сборе средств для того, чтобы сохранить максимальное количество ресурсов, которые были», — объяснил Иващенко.

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. В апреле 2013-го она родила долгожданного сына Платона. А через несколько месяцев узнала страшное — у нее глиобластома. Певица не хотела, чтобы все знали о тяжелом заболевании. Тем более болезнь сильно изменила ее внешность. Позже в интернет все равно попали фото заметно поправившейся Фриске.

Поначалу певица вместе с Шепелевым лечилась в США, потом в Германии. Летом 2014 года состояние знаменитости стало улучшаться. Поклонники надеялись, она сможет победить болезнь. Однако примерно через полгода рак вернулся с новой силой. Тогда родные решили привезти Жанну обратно в Россию. Последние месяцы певица провела в стенах родительского дома. Ей было всего 40 лет.

После смерти вопреки трагедии между родителями Фриске и ее возлюбленным разразился скандал. Родные обвиняли несостоявщегося зятя в похищение денег, которые благотворительный фонд так и не успел потратить на лечение Фриске. Дальше были судебные тяжбы в отношении имущества певицы. Шепелев ругаться публично не намерен, однако так или иначе препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой все эти годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит могила Жанны Фриске в ее день рождения.