«Между подвигом и чудом»: названа причина смерти дизайнера Норсоян

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Несмотря на трагедию, близкие основательницы школы Fashion Factory School собрались с силами и вышли на связь с поклонниками.

Стала известна причина смерти дизайнера Людмилы Норсоян. Ее не стало в ночь с 7 на 8 июля. Как сообщили в ее Telegram-канале, на протяжении пяти лет она боролось с онкологическим заболеванием.

«В ночь с 7 на 8 июля после продолжительной борьбы с раком умерла мама. Пять лет она стойко боролась. Срок между подвигом и чудом. За пять лет борьбы с онкологией маме удалось создать действительно прекрасные вещи и встретить не менее прекрасных людей», — написали близкие дизайнера в социальной сети.

Instagram* / liudmila_norsoyan

Как отметили приближенные, Норсоян до последнего думала о своей школе, друзьям и всем том, что успела сделать. Прощание с основательницы школы Fashion Factory School состоится 11 июля в храме Великомученика Георгия Победоносца. Где будет похоронена Норсоян, пока не уточняется.

Людмила Норсоян — дизайнер и основатель бренда инновационного трикотажа NORSOYAN. Она разрабатывала коллекции для российских и международных торговых марок.

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