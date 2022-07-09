Блогер высмеяла антироссийские санкции и заставила жителей Германии задуматься

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Telegram / rlz_the_kraken

Девушка записала пророческий ролик о том, что ожидает европейцев уже ближайшей осенью.

В соцсети набирает популярность ролик немецкого блогера, в котором она высмеивает рост цен на энергоносители в Европе. Правда, многим комментаторам, глядя на видео, становится не до смеха, потому что все, что в нем показано, похоже, действительно ожидает европейцев через несколько месяцев.

В кадре девушка собирается принять ванну, но опустив в воду руку, меняет решение.

«Ах, холодно», — недовольно произносит она.

Далее вместо того, чтобы просто добавить в ванну горячей воды, девушка уходит, а через секунду снова появляется в кадре закутанная в плед, с шарфом на шее и шапкой на голове, а в руках держит кружку с горячим напитком. В таком виде девушка ложится в ванну.

Ролик стал вирусным, при этом в большинстве комментариев под ним пользователи пишут, что именно так все и будет осенью-зимой, когда Европа в полный рост столкнется с последствиями энергетического кризиса, вызванного санкциями против российских энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планы Германии заменить российские энергоносители при помощи поставок СПГ с треском провалился.