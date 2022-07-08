Миро о просьбе Бузовой сосватать политика: «Просто так контактом разбрасываться не будут»

Фото: Instagram* / buzova86

Поклонники с огромной радостью восприняли признание блогера Tatarka FM о том, что личная жизнь звезды «Дома-2» наладилась. Но состоится ли свадьба?

Скандальный блогер Лена Миро, как и многие фанаты Ольги Бузовой, буквально прыгали от счастья, узнав — личная жизнь певицы наладилась и совсем скоро она с влиятельным политиком отправится под венец. Признанием с общественностью поделилась блогер Tatarka FM в эфире шоу «Злые языки». Однако вскоре и сама знаменитость, и ее представитель Антон Богославский опровергли информацию. Что испытали поклонники, узнав — все оказалось обманом, словами не передать.

«В общем, никто нашу Оленьку пока не сосватал. А невесте-то уже 35-40? А она все купальничками вперед светится. И готовить мастерица, и петь томным голосом. Грустно все это, зайки», — высказала Миро в своем блоге.

А также возмутилась словам представителя певицы, который опровергая свадьбу Бузовой, попросил поделиться контактом того самого якобы влиятельного бизнесмена.

«Контакт им нужен. Ну, знаете ли, контактом абсолютно подтянутого политика в наше время никто разбрасываться не будет. Сами ищите!» — посоветовала Миро.

А в заключение у нее возникло желание помочь Бузовой наладить личную жизнь, подумать и предложить варианты, на кого знаменитости обратить свой взор, чтобы действительно публика, наконец, увидела певицу вновь в свадебном платье.

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