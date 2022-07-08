Умер звезда сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен

Фото: Facebook* / Lenny.vondohlen

Знаменитого актера не стало на 64-м году жизни.

Скончался актер Ленни фон Долен, сыгравший роль в сериале «Твин Пикс». Печальное известие сообщила его сестра Кэтрин фон Долен.

«5 июля мир потерял великолепного человека. <…> Он всегда во всем лидировал: будь то захватывающая беседа, актерское искусство или путешествие в новые места. Он любил хороший смех», — отметила родственница в социальной сети.

Причина смерти фон Долена пока неизвестна. Ему было 63 года.

Ленни фон Долен родился в Огасте, штат Джорджия, а вырос в небольшом городке на юге Техаса Голиад. Он имел немецкие корни по линии отца. Помимо сериала «Твин Пикс» актер также снялся в картинах «Флэш», «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», «Один дома-3» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер звезда фильмов «Крестный отец» и «Мизери» Джеймс Каан.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.