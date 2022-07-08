Какими последствиями для России может обернуться убийство Синдзо Абэ?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; Reuters; Вконтакте / rodionovdn; 5-tv.ru

Сразу после смерти бывшего премьера Японии появились многочисленные версии того, кто может стоять за преступлением и что за ним последует. Будущее совсем не радужное?

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ мог убить один из тех граждан страны, кто поверил обещаниям политика отобрать у России Курильские острова и счел себя обманутым, когда этого не произошло.

Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Дмитрий Родионов. Он отметил, что попытка решения территориального спора с РФ из-за Курил стала самым важным, но и самым сомнительным достижением в политической карьере Абэ.

«Абэ был тем японским политиком, кто пытался действительно наладить отношения с Россией, подписать с ней мирный договор и решить так называемую территориальную проблему — вопрос Курильских островов, которые в Японии называют Северными территориями. Достаточно долго этот вопрос вообще не обсуждался, и Абэ его фактически вернул в политическую повестку и действительно сумел добиться некоторых результатов», — заявил Родионов.

Опрометчивые заявления?

Эксперт напомнил, что в один из визитов в Японию президента России Владимира Путина стороны договорились вернуться к обсуждению декларации 1956 года, согласно которой СССР в качестве жеста доброй воли мог передать два острова Стране восходящего солнца в обмен на закрытие американских баз на территории страны.

«Естественно, американцы тогда сорвали переговоры, потому что им это было невыгодно. И мы прекрасно понимаем, что они и сейчас не дали бы вернуться к этой дискуссии, но заслуга Абэ была в том, что он хотя бы смог эту дискуссию актуализировать. Впервые за много лет он этот вопрос поднял и смог добиться каких-то промежуточных итогов», — подчеркнул политолог.

Родионов отметил, что японцам при Абэ было предложено со стороны России осуществлять совместную хозяйственную деятельность на Курилах. Однако они уже тогда повели себя неадекватно: не захотели работать по российским законам, требуя, чтобы совместная деятельность осуществлялась по законам Японии. То есть фактически японцы потребовали признать их суверенитет над российскими островами, что, естественно, было неприемлемо.

«При Абэ дискурс по поводу возвращения Северных территорий в Японии приобрел характер и масштаб национальной идеи. Дошло до того, что японские СМИ начали подавать информацию о переговорах так, что уже якобы принято решение в пользу Японии. После этого все российское общество выступило против ведения каких-либо переговоров с японцами и закончилось все тем, что были приняты поправки в конституцию, согласно которым даже теоретическое обсуждение отчуждения каких-либо территорий теперь просто невозможно», — напомнил политолог.

В связи с этим, отмечает Родионов, действия Абэ можно оценить двояко: с одной стороны, он смог актуализировать диалог с Россией, вселить надежду на то, что десятилетиями копившиеся противоречия можно как-то разрешить. Однако с другой стороны, он дал слишком много необоснованных надежд японскому обществу на то, что проблему возвращения Северных территорий можно решить, что называется, «здесь и сейчас».

Кто стоит за убийством Синдзо Абэ

В итоге многие японцы оказались разочарованы, когда осознали, что возврата островов не будет. Не исключено, что убийцей Абэ стал один из этих людей, который не смог простить экс-премьеру разбитых надежд.

«Вполне возможно, что этот человек из тех реваншистских кругов, которые были „заряжены“ обещаниями Абэ и были разочарованы их невыполнением», — предположил Родионов.

Несомненно, Абэ выглядит выигрышно на фоне нынешних японских политиков, которые просто сорвали диалог с Россией, объявив Курилы исконно японской территорией и назвав ее в Синей книге дипломатии оккупированной частью Японии. После этого Россия просто прекратила с ними дальнейший диалог.

Все просчитали…

Однако нет ли в этом вины именно Абэ, задается вопросом Родионов. Ведь как раз благодаря усилиям бывшего премьер-министра проблема возвращения Северных территорий приобрела в его стране масштабы национальной идеи и стала крайне болезненной для его сограждан. При этом достичь ее решения и тогда, и сейчас представляется маловероятным.

«Да, конечно, на фоне нынешних японских политиков Абэ мы будем вспоминать с ностальгией, но изначально, мне кажется, вся эта история с Курилами и подписанием мирного договора была обречена на поражение. В первую очередь потому, что решить эту проблему не позволяют США», — пояснил Родионов.

По словам политолога, возобновить диалог по Курилам можно будет только после того, как Япония выйдет из-под протектората Соединенных Штатов. Тем, в свою очередь, выгодно, чтобы проблема островов оставалась камнем преткновения между Японией и РФ и не давала им наладить нормальные человеческие отношения.

Альтернативное мнение

Часть экспертов полагают, что убийство Абэ — это попытка внести разлад в российской-китайские отношения, так как известно, что бывший японский премьер тесно сотрудничал и с той, и с другой стороной.

Однако политолог Армен Гаспарян отметил, что позиция Японии по ряду внешнеполитических вопросов остается неизменной на протяжении многих лет, независимо от того, кто находится у власти. И тема отношений России и Китая относится как раз к таким вопросам.

«Важно то, что Абэ был политическим противовесом, противником России, это несомненно. Как минимум в вопросе Курильских островов. Но это человек, который своей принципиальной позицией вызывал симпатию. Что касается попыток каким-то образом повлиять на российско-китайское сотрудничество, они были, есть и будут независимо от того, кто возглавляет правительство Японии», — отметил Гаспарян.

Telegram / ASGasparyan; Reuters; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение политолога Дмитрия Солонникова о том, кто мог стоять за покушением на Синдзо Абэ.