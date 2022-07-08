На освобожденных территориях Харьковской области введено военное положение

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Около 20% территорий региона продолжают подвергаться обстрелам со стороны ВСУ.

На освобожденных территориях Харьковской области с целью общественного порядка и государственной безопасности введено военное положение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Военно-гражданской администрации (ВГА).

В области установлен комендантский час. Гражданам запрещено выходить на улицу с 20:00 до 6:00.

На освобожденных около 20% территориях Харьковской области продолжает сохраняться напряженная обстановка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать населенные пункты. Помимо этого они установили военную технику в жилых домах и не позволяют мирным жителям эвакуироваться в безопасные районы. Кроме того, присутствует опасность работы диверсионных групп.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Российскими войсками освобожден уже ряд территорий. Выдача российских паспортов уже началась в Запорожской и Херсонской областях. Регионы нацелены стать полноценными субъектами РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на самом деле набирали людей в ряды ВСУ.