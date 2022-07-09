В Харьковскую область привезли российские учебники

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Теперь украинские школьники смогут изучать историю без фантастических выдумок украинских авторов.

Тысячи книг на русском языке доставили в Харьковскую область. Это, в основном, учебники.

Первая партия предназначена для местных преподавателей, чтобы они смогли подготовиться к учебному году.

Подбирая пособия, российское Министерство просвещения учитывало пожелания педагогов. Особое внимание учебникам по истории. В отличие от прежних, украинских, здесь нет никакой пропаганды. Только факты.