Путин поздравил россиян с Днем рыбака

Фото, видео: ITAR-TASS / ТАСС; 5-tv.ru

Российский лидер оценил вклад рыболовов в производственную безопасность.

В России будут ловить рыбу по-новому. На «Северной верфи» в Петербурге построили промысловое судно последнего поколения для «ярусного» способа лова, который считается наиболее щадящим для водной экосистемы.

Также, на российский верфях возвели два больших морозильных траулера. На кораблях подняли государственный флаг России. В церемонии, в режиме видеоконференции, принял участие Владимир Путин. Президент отметил, что рыбохозяйственный комплекс вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

«Ваша продукция на столе практически у каждой российской семьи. Отмечу хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов, растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность», — заявил глава государства.

Президент поздравил россиян с Днем рыбака, который будут отмечать в воскресенье миллионы людей. Те, для кого рыбалка — любимое увлечение.