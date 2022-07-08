Путин: «экономический блицкриг» против России провалился

Фото, видео: Михаил Климентьев / ТАСС; 5-tv.ru

Российский лидер призвал не расслабляться из-за победы над западными санкциями, ведь последствия продовольственного и энергетического кризиса будут ощущаться во всем мире.

Владимир Путин заявил о провале попытки экономического давления Запада на Россию. Президент отметил, что в результате оперативных действий Центрального банка, правительства и парламента страны многое удалось сделать. Но все же санкции наносят определенный ущерб экономике и власти не должны расслабляться.

«Так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он конечно же провалился, но ущерб он нам наносит Но я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз — „наплевать на них, на эти санкции“, „пошли подальше“, „все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно“. Да, и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть», — отметил глава государства.

Президент также заявил, что ситуация на мировых рынках продовольствия из-за ошибок Запада будет напряженной. По его словам, таков результат действий некоторых стран, прежде всего в энергетике и макроэкономической политике. И это все неизбежно отразится на России. Он призвал правительство уделить максимальное внимание продовольственной безопасности страны.