Смертельным может стать каждый шаг: саперы расчищают Мариуполь от «гостинцев» ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Осложняет поиск боеприпасов густая «зеленка», скрывающая все снаряды.

Российские саперы в Мариуполе приступили к разминированию газопровода. Боевики оставили после себя сотни смертельно опасных ловушек — мин, гранат и неразорвавшихся снарядов. Работа — ювелирная. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков прошел вместе с саперами по минному полю.

Приехали в тот момент, когда противопехотную мину нашли и уже работают с ней. Она стоит рядом с баллоном с пропаном и что интересно механизм самоликвидации у нее не сработал, поэтому взорваться она может в любой момент, в том числе и из-за жары. На сапере сейчас экшн-камера.

Площадь поражения 16 метров по кругу. Прикасаться к ней опасно, и ее уничтожают накладным зарядом.

По словам саперов, за три дня они обнаружили несколько десятков мин, гранат и неразорвавшихся снарядов. Ими усыпана вся территория около подземного газопровода. Который нужно освободить от опасных ловушек, чтобы наконец начать на нем восстановительные работы.

Саперы идут медленно, и хоть за ними идти безопасно, но нас дальше не пускают. «Зеленка» слишком густая и на опасную ловушку можно наткнуться в любой момент.

Миноискатель цепляет каждую железку и осколок. Нужен визуальный осмотр. Сапер присаживается, поднимает руку — это сигнал командиру — найден взрывоопасный предмет. Снова противопехотная мина. С ней поступают так же как и с прошлой.

«У них длительность до момента взрывания от четырех до 104 часов. В зависимости от погодных условий, могут срабатывать самостоятельно — это самоликвидация мины», — рассказал об опасности боеприпасов сапер Международного противоминного центра с позывным «Урсо».

К минам на этом участке военные были готовы, находили отстрелянные стаканы от них.

Вот одна из Ф1, на растяжке у входа в газораспределительную подстанцию. На что рассчитывали боевики, неясно — толстую проволоку легко заметить. В пяти метрах отсюда находят и неразорвавшийся снаряд ВОГ.

Если все пойдет по плану, через два дня порученный квадрат будет полностью безопасен. Наверняка, опасных ловушек саперы международного противоминного центра найдут здесь еще много. Но на этом работа не закончится: в Мариуполе много мест, где их ждут.