День Петра и Павла: Почему 12 июля категорически нельзя купаться

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Праздник святых апостолов Петра и Павла — крупнейший православный праздник июля.

Православная церковь 12 июля отмечает День памяти святых апостолов Петра и Павла, знаменующий окончание Петровского поста. Этот праздник занимает важное место как в церковном, так и в народном календаре. Согласно преданиям, ночь на 12 июля считается временем бесовства и разгула нечисти.

История праздника

Апостолы Петр и Павел — ученики Иисуса Христа. Петр считается первоверховным апостолом. Он первым провозгласил Иисуса сыном Божьим. Согласно священному писанию, святой находился на горе Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр начал проповедовать веру и стал главой первой христианской общины. Петр был предан мученической смерти в 67 году в Риме во времена гонений на христиан при императоре Нероне.

Апостол Павел уверовал в Бога и стал проповедовать христианство после того, как встретил воскресшего Иисуса Христа. Святой создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова и рассказывал о чудесах, сотворенных Господом. Так же, как и Петр, Павел претерпел мучения перед казнью; ему отрубили голову.

Почему святых Петра и Павла почитают именно 12 июля

Оба апостола до конца жизни раскаивались в своих деяниях: Петр корил себя за отречение от Христа, а Павел – за преследования христиан.

По приговору суда оба апостола были казнены 29 июня в 67 году в Риме при императоре Нероне. Апостол Петр был распят, причем по личной просьбе – вниз головой, так как считал, что недостоин быть казнен, как Спаситель. Павел, как гражданин Рима, принял мученическую смерть от меча. Место их погребения стало христианской святыней.

В этот день, 12 июля 258 года нашей эры, мощи святых были перевезены в Рим.

В чем помогают святые Петр и Павел

Святым Петру и Павлу можно молиться и вместе, и по отдельности.

Святые помогают укрепиться в религии, молитвы, обращенные к ним, помогут обратить к вере и других людей. Также первоверховные апостолы могут помочь в исцелении хворей и болезней.

Святой Петр считается покровителем рыбаков, а молитва святому Павлу может помочь в обучении.

Священники отмечают, что святым можно молиться о любых благих начинаниях.

Что можно делать 12 июля

Ночь на 12 июля считалась бесовской, поэтому молодежь себе позволяла разные гадания и розыгрыши. В народе было принято жечь костры и прыгать через них. Девушки ночью зажигали свечи и гадали на своего суженого.

На Руси Петру и Павлу молились об исцелении от различных болезней, об изгнании бесов и излечении от безумия.

Традиционно, 12 июля — в день окончания Петровского поста — хозяйки накрывали на стол. Обязательным лакомством были творожные пончики, называвшиеся «мандриками».

Встречать праздник было необходимо в красивом наряде в убранном жилище, пишет utro.ru.

Что категорически нельзя делать 12 июля

12 июля категорически запрещен любой тяжелый физический труд. Всю серьезную работу лучше сделать до наступления праздника или отложить на последующие дни.

Также в день апостолов Петра и Павла нельзя жениться и венчаться. Считается, что в семьях, которые будут построены в этот день, вскоре наступит разлад.

Девушкам сегодня не рекомендуется шить и вязать. Согласно преданью, так можно навлечь на себя и всех своих родственников неприятности.

Всем, кто любит жарить шашлыки и купаться, лучше отложить вечеринки у воды до следующих выходных. Согласно народному поверью, сегодня возле водоемов обитает нечистая сила.

Приметы на 12 июля