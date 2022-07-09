Графолог: подписи на фейковой жалобе на военкора «Известий» сделал один человек

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Попытка оклеветать действия российских журналистов с треском провалилась по всем фронтам.

Кроме ошибок в тексте и именах, по почерку в письмах, обличающих нашего коллегу Валентина Трушнина, также можно понять, что все подписи были поставлены одной рукой. Это подтверждает графологическая экспертиза.

«Подписи — особенно последняя — очень похожи, они одинаково заканчиваются, они имеют повторяющийся штрих, как будто ее перенесли с одного места на другой, то есть копировали. Например, фамилия написана вроде бы одним почерком, а подписи идут в столбик четыре снизу, они просто один в один. Здесь, я бы так сказала, предположила, расписывался один человек, максимум двое», — пояснила графолог Светлана Коваленко.

Ранее журналист BBC (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) опубликовал письмо якобы от Комитета солдатских матерей Астрахани. В этом «документе» сообщалось, что корреспондент «Известий» Валентин Трушнин со съемочной группой в сюжете от 30-го июня якобы «раскрыл позиции российских войск».

В фейковом обращении были указаны военные, которые вообще не участвуют в боевых действиях в спецоперации. Кроме того, солдаты из учебной части отвечают за коммунальные работы, и не имеют никакого отношения к танковым подразделениям.

После того как Барабанов попался на публикации недостоверной информации, он был вынужден удалить фейковое сообщение из своего Telegram-канала.

В МИЦ «Известия» подчеркнули, что не потерпят подобных оскорбительных обвинений в адрес своих военных корреспондентов, основной задачей которых в районе проведения специальной военной операции является донесение до российской аудитории объективной информации о происходящем в зоне боевых действий с неукоснительным соблюдением принципа обеспечения максимальной безопасности для военнослужащих и мирных граждан.

Также представители «Известий» отметили, что намерены обратиться в правоохранительные органы России.