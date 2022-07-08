Как разоблачили фейк журналиста BBC против военкора «Известий» Валентина Трушнина

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Зацепиться пропагандисты ВСУ попытались за болевые точки — за солдатских матерей. Однако готовили все в такой спешке, что допустили глупейшие ошибки.

На фоне военных поражений, украинским пропагандистам остается разве что прибегать к явной дезинформации. И вот последний фейк — сфабрикованные письма якобы матерей военнослужащих из Астраханской области, которые выдвигают обвинения в адрес военкора «Известий» Валентина Трушнина.

О том, что это грубая подделка украинских спецслужб — красноречиво говорят ошибки в тексте. А люди указанные, как авторы письма, открыто заявляют, что впервые видят это послание и задаются вопросом — кому и зачем вообще нужно было такое делать?

Валентин Трушнин провел собственное расследование.

Фейки про военкоров пропагандисты ВСУ начали активно снимать недели две назад. Сначала появился ролик, якобы снятый бойцами легендарного батальона «Спарта», которые жаловались на военкоров Евгения Поддубного и Александра Коца.

Любому, кто следит за ходом специальной военной операции было очевидно: ролик постановочный. Ни Коц, ни Поддубный не работали в Донецке с февраля по сегодняшний день. Они — на других направлениях. Кроме этого грубого ляпа авторы фейка допустили еще одну ошибку: они не смогли даже скопировать настоящий шеврон «Спарты». Остальные ролики снимались по такому же нехитрому сценарию: подставной актер с закрытым лицом жаловался на российских журналистов, которые якобы раскрыли позиции.

Теперь инфоборцы ВСУ добрались и до нас. Журналист BBC (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов, который уехал из России и, по некоторым данным, живет в Киеве, опубликовал письмо якобы от «Комитета солдатских матерей Астрахани». В нем сообщается, что наша съемочная группа в сюжете от 30 июня раскрыла позиции (внимание!) российских войск, из-за чего якобы пятеро военнослужащих погибли, трое ранены. Вот фрагмент этого репортажа.

«Никаких позиций вообще, в принципе, не было, потому что мы в тот день работали из серой зоны. Это был танковый огневой налет. Ребята вышли на нейтральную территорию. Работали по позициям ВСУ, по так называемой позиции „колбаса“ под Новолуганском, и ушли обратно», — поясняет Валентин Трушнин.

Мы связались с председателем астраханского регионального Комитета солдатских матерей. К слову, ее имя в письме указано с ошибкой: Асила — через «и». На самом деле она — Асыла Дихтяр. Реальная, а не фейковая общественная деятельница впервые видит это заявление.

«Я никаких писем не получила. Я этих людей даже не знаю. Не пойму, кому это нужно было», — заявила Дихтяр.

В письме там, где указана дата, вместо буковки «г», которая означает 2022 год, там буковка «р». Это означает, что письмо писалось второпях и украинцем, который по привычке поставил буковку «р». Буква «р» означает «рок» — год. Очевидно, что письмо писал украинец, а пропагандист BBC Илья Барабанов не заметил столь грубый ляп. Очень топорная работа.

И это не первый случай, когда Русская служба BBC пытается вывернуть наши сюжеты наизнанку. Недавно они использовали сюжет Семена Еремина для того, чтобы обвинить в обстрелах Донецка союзные силы. Корреспондент находился в шести километрах от передовой и считал секунды между «выходом» и «прилетом», получалось от пяти до семи секунд.

Псевдоэксперты BBC на этом основании сделали вывод: ни снаряд, ни мина не пролетит за это время шесть километров, забыв при этом, что звук не распространяется моментально и его скорость тоже нужно учитывать. И тогда все сходится: по всем законам физики по Донецку бьют ВСУ.