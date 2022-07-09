В полночь превратится в тыкву: как не купить у дилера ржавое корыто вместо авто

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Магия происходит не сразу: автомобиль успевает исправно поработать минимум полгода, а потом дилеры списывают резко появившуюся ржавчину на износ при эксплуатации.

Автовладельцы Санкт-Петербурга массово жалуются, что их новые машины слишком быстро ржавеют. Следы коррозии появляются в первый же год эксплуатации. Дилеры пытаются все списать на сырой климат Северной столицы. Однако эксперты уверены, это — заводской брак. Как доказать недоработку производителей, выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Не успел Игорь на гарантийном микроавтобусе наездить и восьми тысяч километров, как на кузове появилась куча заводских дефектов. Ржавчина, облезшая краска, вмятины на корпусе стали заметны уже через год после покупки у официального дилера в Петербурге. Ремонтировать авто там отказываются. Мол, случай не гарантийный, а дефекты — следы эксплуатации.

«У нас сейчас суд идет уже о возврате машины, а не о ремонте гарантий», — поделился петербуржец.

А Юрий судится с заводом-производителем уже полтора года. Купив китайский автомобиль за два миллиона рублей, брак он заметил через пару дней. Решил вернуть машину, как и положено по закону — в срок 15-ти дней после оплаты. Но дилер возвращать деньги отказался и отправил машину на покраску, да такую, что стало еще хуже. Весь кузов усыпан мелкими дефектами, а местами вообще не прокрашен.

В дилерском центре находим того самого менеджера, который осматривал машину Юрия уже после ремонта. Евгений утверждает — покраску провели профессионально.

Не признает дефекты, результаты независимой экспертизы и производитель, на претензии не реагирует. По словам юриста, виноват, конечно, завод, который уже с браком отгрузил машину. Практика показывает: если за устранение царапин, подтеков взялся дилер, пиши пропало.

«К сожалению, у нас почему-то невозможно, чтобы автопроизводитель сделал так, чтобы на дилере восстановили ЛКП до заводского. В принципе, если вам ремонтируют ЛКП на дилере, то машина будет изуродована», — пояснил юрист Станислав Сазонов.

Незначительные дефекты, конечно, допустимы по ГОСТу, говорят автоэксперты. Но вкрапления в красочном слое должны быть не больше миллиметра, а непрокрашенные участки и вовсе не приемлемы.

«Вот мы с вами видим подтек. Он по размеру этот подтек пять миллиметров То есть капот требуется перекрашивать. Рядом с этим подтеком „сидит“ включение — три миллиметра. Расстояние между подтеком и включением меньше десять сантиметров», — отметил автоэксперт Михаил Грибовский.

Вернуть деньги, просить компенсацию, или ремонт — автовладелец вправе требовать это от дилера или завода-изготовителя по закону, написав претензию. Правда, в ответ на это дилер делает свою экспертизу. Ждать ее результатов смысла нет, решение выносится, как правило, в пользу продавцов. Автолюбителям нужно действовать на опережение.

И если машина находится еще на гарантии, говорят юристы, не стоит тратить время — выявлять дефекты, фотографировать, а затем предъявлять дилеру или производителю автомобиля. Лучше как можно скорее провести независимую экспертизу, что станет неопровержимым доказательством в суде.