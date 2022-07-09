Освистали и проводили: Бориса Джонсона признали худшим премьер-министром
После Джонсона следующим премьер-министром Великобритании может стать Бен Уоллес
Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Keystone Press Agency; 5-tv.ru
Ожидается, что в верхах Великобритании после отставки Бориса Джонсона начнется нешуточная борьба за власть.
Британцы назвали Бориса Джонсона худшим премьером в истории страны и проводили его свистом и оскорблениями
Британские СМИ пестрят карикатурами на премьера и статьями, в которых пишут, что «вечеринка, наконец, закончена». Джонсона изображают с бутылкой виски, бокалом вина и пивными банками, которые вываливаются из кармана. Один из художников даже уложил премьера в гроб…
Джонсон продолжит исполнять обязанности до выборов в октябре. Теперь же все гадают, кто будет следующим главной правительства. Большинство опрошенных членов Консервативной партии высказались «за» кандидатуру министра обороны Бена Уоллеса.