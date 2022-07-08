Свой среди чужих: Сергей Лавров принял участие в министерской встрече G20

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

Забыв о главных темах саммита, западные политики все же перешли на антироссийскую риторику и пытались втянуть российского министра в кулуарные скандалы.

Сергей Лавров сегодня был первым, кто начал свое выступление на совете глав МИД стран "Большой двадцатки" с соболезнований после покушения на экс-премьера Японии. Встреча проходит в Индонезии.

Главные темы — энергетическая и продовольственная безопасность, а также ситуация на Украине. Но западные политики вместо конструктивного разговора вновь развернули жесткую антироссийскую риторику и даже попытались втянуть Лаврова в кулуарные скандалы. Что из этого вышло расскажет Сергей Хайдаров.

Со всей своей самобытностью и колоритом Индонезия встречает министров иностранных дел стран G20 среди которых и Сергей Лавров. Для них это возможность навести новые мосты сотрудничества. Но Все осложняет мировая политическая напряженность.

Делегации стран стараются избегать интервью до начала саммита, а вот представитель гостей из Южной Кореи не упускает возможности отрекламировать автопром. Когда как не сейчас? Позирует на фоне новенького корейского электромобиля который пригнали только ради этого.

Сергей Лавров пунктуален, приехал одним из первых, раньше госсекретаря США Блинкена. Тут же был атакован американскими журналистами.

Представители делегации США и вовсе решили бойкотировать общее фотографирование вопреки правилам протокола. Их поддержали только министры из стран так называемой большой семерки. И фактически подстроились Вашингтон. Накануне они даже не пришли на общий ужин. Впрочем, этот демарш все равно никто не оценил.

У Лаврова и без того довольно плотный график встреч. Вот с индийским коллегой он общается прямо на ходу, а потом они поговорят еще и за столом. Далее встречи с министрами из Аргентины, короткий диалог с главой МИД Южной Кореи. А переговоры с представителем Бразилии вообще больше были похожи на беседу двух давних друзей.

Карлуш Алберту Франса выразил надежду на более плотное сотрудничество с Россией. Как и большинство участников саммита, о главной теме которого — продовольственная безопасность — едва не забыли за всеми политическими жестами Запада. Россия уже обозначила свою позицию и менять ее не собирается: наша страна никогда не препятствовала и не будет мешать вывозу украинского зерна, которое страны семерки изо всех сил превращают в инструмент политического давления.

По украинскому вопросу большинство стран «Большой двадцатки» держат нейтралитет. Что касается Запада, то там все куда противоречивее.

Этот саммит стран G20 только репетиция перед большим форумам, где встретятся президенты крупнейших стран.