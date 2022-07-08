Потеря ребенка, уход мужа и смерть мамы: тяжелая судьба Натальи Даниловой

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Актриса, сыгравшая младшего сержанта Варю Синичкину в фильме «Место встречи изменить нельзя», ни единожды сталкивалась с проблемами. Но что помогало ей всякий раз начинать жизнь с нуля?

Актриса Наталья Данилова, сыгравшая в 1979 году в фильме Место встречи изменить нельзя» роль младшего сержанта Вари Синичкиной, вмиг проснулась звездой и любимицей многих. Однако в последние годы о ней практически ничего не слышно. Как сейчас живет Данилова?

Данилова родилась в 1955 году. С маленьких лет она полюбила творчества: писала стихи, сочиняла песни. Окончив школу, она поступила в театральный. Будущая актриса настолько была увлечена сценой, что однажды ей улыбнулась удача — ее заметил Георгий Товстоногов и пригласил в свой театр. А в 1979 году к Даниловой после фильма «Место встречи изменить нельзя» к ней пришла невероятная слава. Правдоподобно сыгравшая сцену, где ее героиня нашла брошенного ребенка, заставила актрису вспомнить немало горя.

Кадр из к/ф «Место встречи изменить нельзя» реж. С. Говорухин (1979г)

Как пишет dni.ru, личная жизнь актрисы не складывалась. Она была замужем дважды. Первым супругом стал режиссер Асхаб Абакаров. С ним Данилова познакомилась еще студенткой театрального. Казалось, вот оно счастье. Но в ее жизнь постучалась беда. Однажды актриса почувствовала себя плохо, обратилась к врачам. Те ей прописали гормональные препараты. А позже выяснилось — плохое самочувствие было связано с беременностью. Было уже поздно. Актриса понимала — из-за сильнодействующих таблеток ребенок мог родиться больным. Данилова сделала аборт. А супруг так и не смог простить ей этого. И ушел из семьи.

Кадр из к/ф «Приключения принца Флоризеля» реж. Е. Татарский (1979г)

Актриса тяжело переживала и потерю ребенка, и развод. А после стало ясно — она больше никогда не сможет стать мамой. Но вскоре жизнь вновь перевернулась. Вышла замуж и вместе с мужем задумывалась об усыновлении малыша. Но счастье продлилось недолго. Сначала умер супруг после перенесенного инсульта, а после Данилова похоронила и маму. И осталась совсем одна.

Как сейчас живет Данилова?

После смерти Товстоногова в 1989 году она ушла из театра. Отсутствие приглашений сняться в кино заставили Данилову сдавать бутылки и продавать вещи. Но все же ей удалось выкарабкаться и пережить трагедии. Сейчас актриса играет в театре, занимается дубляжом и озвучивает аудиокниги. А к одиночеству с годами привыкла.

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