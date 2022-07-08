Потеря ребенка, уход мужа и смерть мамы: тяжелая судьба Натальи Даниловой
Фото: www.globallookpress.com / Valerie Plotnikov / Russian Look
Актриса, сыгравшая младшего сержанта Варю Синичкину в фильме «Место встречи изменить нельзя», ни единожды сталкивалась с проблемами. Но что помогало ей всякий раз начинать жизнь с нуля?
Актриса Наталья Данилова, сыгравшая в 1979 году в фильме Место встречи изменить нельзя» роль младшего сержанта Вари Синичкиной, вмиг проснулась звездой и любимицей многих. Однако в последние годы о ней практически ничего не слышно. Как сейчас живет Данилова?
Данилова родилась в 1955 году. С маленьких лет она полюбила творчества: писала стихи, сочиняла песни. Окончив школу, она поступила в театральный. Будущая актриса настолько была увлечена сценой, что однажды ей улыбнулась удача — ее заметил Георгий Товстоногов и пригласил в свой театр. А в 1979 году к Даниловой после фильма «Место встречи изменить нельзя» к ней пришла невероятная слава. Правдоподобно сыгравшая сцену, где ее героиня нашла брошенного ребенка, заставила актрису вспомнить немало горя.
Как пишет dni.ru, личная жизнь актрисы не складывалась. Она была замужем дважды. Первым супругом стал режиссер Асхаб Абакаров. С ним Данилова познакомилась еще студенткой театрального. Казалось, вот оно счастье. Но в ее жизнь постучалась беда. Однажды актриса почувствовала себя плохо, обратилась к врачам. Те ей прописали гормональные препараты. А позже выяснилось — плохое самочувствие было связано с беременностью. Было уже поздно. Актриса понимала — из-за сильнодействующих таблеток ребенок мог родиться больным. Данилова сделала аборт. А супруг так и не смог простить ей этого. И ушел из семьи.
Актриса тяжело переживала и потерю ребенка, и развод. А после стало ясно — она больше никогда не сможет стать мамой. Но вскоре жизнь вновь перевернулась. Вышла замуж и вместе с мужем задумывалась об усыновлении малыша. Но счастье продлилось недолго. Сначала умер супруг после перенесенного инсульта, а после Данилова похоронила и маму. И осталась совсем одна.
Как сейчас живет Данилова?
После смерти Товстоногова в 1989 году она ушла из театра. Отсутствие приглашений сняться в кино заставили Данилову сдавать бутылки и продавать вещи. Но все же ей удалось выкарабкаться и пережить трагедии. Сейчас актриса играет в театре, занимается дубляжом и озвучивает аудиокниги. А к одиночеству с годами привыкла.
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