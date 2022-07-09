Шесть часов между жизнью и смертью: хроника убийства Синдзо Абэ

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Самого известного японского политика пытались спасти шесть часов, но усилия врачей оказались тщетны.

Мир потрясен убийством бывшего японского премьера Синдзо Абэ. Соболезнования жене и матери выразил Владимир Путин и многие другие лидеры государств.

Убийство в толпе людей средь бела дня встревожило не только Японию, но и весь мир. Преступник выстрелил политику в спину из самодельного дробовика во время митинга. Абэ доставили в больницу, сделали переливание крови. Врачи более шести часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Убийцей оказался бывший военный моряк. Его уже задержали. Все детали трагедии — у корреспондента «Известий» Михаила Мозжечкова.

Синдзо Абэ приехал в маленький городок на предвыборный митинг, выступал за небольшой трибункой у оживленного перекрестка. Вокруг лишь небольшая группа сторонников и пара секьюрити. Никакого оцепления или, как принято в таких случаях, усиленной охраны. Политик, что называется, — на расстоянии вытянутой руки или, как получилось, пары выстрелов.

Сначала помочь бывшему премьеру пытались очевидцы на месте — две девушки, которые — так совпало -оказались медиками. Затем истекающего кровью политика экстренно на вертолете забрали в больницу.

О состоянии экс-премьера приходили противоречивые данные: по одним, он был ранен в грудь, по другим — в шею. В первые минуты после покушения Абэ был в сознании, но во время транспортировки ему стало хуже. Врачи подтвердили остановку сердца.

Подозреваемый — местный житель, бывший моряк сил самообороны Японии. Он спокойно стоял среди участников митинга, а затем выстрелил в спину Абэ из самодельного двуствольного дробовика. Его тут же сбили с ног и задержали.

В полиции на допросе нападавший заявил, что якобы недоволен политикой бывшего главы правительства и собирался его убить. Затем поменял показания, сообщив, что считал Абэ причастным к религиозному движению, которому его мать отдала кучу денег.

Покушение на Синдзо Абэ вызвало шок у простых граждан и всколыхнуло всю политическую верхушку Японии. Некоторые чиновники даже призвали перенести предстоящие выборы в верхнюю палату парламента.

Синдзо Абэ — одна из самых значимых фигур в политике Японии. Он рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьера — девять лет. И почти все время рейтинг его кабинета оставался высоким.

«Мы шокированы, возмущены и решительно осуждаем произошедшее. Это ужасно. Невозможно представить, что в него выстрелили», — заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Абэ пытался урегулировать с Россией сложный курильский вопрос подписанием мирного договора. Но несмотря на многочисленные контакты на высшем уровне, сделать этого так и не смог. Одними из первых на трагедию отреагировали в посольстве РФ.

Синдзо Абэ ушел из большой политики из-за проблем со здоровьем. О своем решении объявил 28 августа 2020-го, а через два дня уже говорил по телефону с Владимиром Путиным. Наш президент поблагодарил его за совместную работу и большой личный вклад в развитие сотрудничества между странами. За жизнь Абэ боролись врачи Университета префектуры Нара. Все последние новости о его состоянии передавал брат — действующий министр обороны

Но все усилия оказались тщетны: спустя шесть часов после покушения в госпитале сообщили о смерти Синдзо Абэ.