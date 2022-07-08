«Пойдем домой»: родители проводят день рождения Жанны Фриске на могиле дочери

В день рождения Жанны Фриске родители пришли почтить память дочери на могилу

Фото, видео: 5-tv.ru

Семья в сборе, однако повод для этого не самый радостный. В этот же день — день рождения певицы — умерла ее бабушка.

Российская певица Жанна Фриске скончалась семь лет назад. Кто бы мог подумать, что молодую, цветущую женщину переживут ее родители? Теперь этот теплый летний день, 8 июля, Ольга и Владимир Копыловы проводят на могиле дочери, которой могло бы сегодня исполниться 48 лет.

Мать певицы оделась скромно, но все же изящно — на ней летнее серое платье, фигура опоясана черным поясом. Отец Фриске и вовсе пришел в повседневном: просторная бардовая футболка, длинные серые штаны.

Голову от солнца защищает кепка, кроме того, семейная чета позаботилась и о солнцезащитных очках. Однако светила не видно — словно в знак скорби о безвременно ушедшей артистке небо затянуто тучами.

Отмечать день рождения дочери семья также собирается скромно.

«Сейчас пойдем домой. Здесь рядом. Большой двор, стол накрыт уже», — рассказал 5-tv.ru Владимир Копылов.

5-tv.ru

Для мужчины этот день вдвойне болезненный. Ведь 8 июля это не только день рождения безвременно ушедшей Жанны, но и день смерти его матери — бабушки певицы.

Жизнь Жанны Фриске оборвалась из-за тяжелой болезни. Певица страдала от рака мозга. Два года артистка стоически боролась с недугом, но недуг все-таки одержал верх.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Фриске приходит к отцу во снах.