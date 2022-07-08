Путин: энергокомпаниям нужно приготовиться к нефтяному эмбарго

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Пока ситуация в российском топливном секторе России остается стабильной. Запад же сам себе наносит ущерб санкциями.

Энергетическим компаниям России нужно приготовиться к нефтяному эмбарго — с таким призывом выступил глава государства Владимир Путин. Он уточнил, что данные ограничения предусматривает очередной санкционный пакет Евросоюза против РФ.

«К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу», — сказал он на совещании с членами правительства.

В свою очередь президент отметил, что объемы производства этого вида топлива в стране растут. Так, с начала года уровень добычи нефти превысил показатель предыдущего на 3,5%. А вот добыча газа с января по май сократилась, но незначительно — всего на 2%, сказал президент.

В целом, сообщил глава государства, ситуация в российском топливном секторе сохраняется стабильность. Мировые же рынки по-прежнему лихорадит. Так, в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent достигала 130 долларов за баррель.

Путин добавил, что продолжение использования Западом ограничительных мер может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

«Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят», — подчеркнул он.

Как известно, в начале июня Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран-участников от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Страны Запада начали усиливать санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса и его жителей. Некоторые государства сообщили о заморозке российских активов. Кроме того, из России ушли зарубежные бренды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным.