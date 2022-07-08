Больше не хозяйка: кому Пугачева отдала пятикомнатную квартиру за 150 миллионов

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В мае поговаривали — примадонна продает замок в Подмосковье. Тогда слухи не подтвердились. Но сейчас стало известно — уехавшая в Израиль, а после в Литву певица избавилась от квартиры в Москве.

Стало известно, кому Алла Пугачева отдала свою долю в одной из московских квартир стоимостью 150 миллионов долларов. Как выяснил сайт KP.RU, новым хозяином элитной недвижимости стал близкий родственник.

После отъезда Пугачевой с мужем и детьми в Израиль то и дело появляются слухи о продаже имущества певицы. Не многие верят, что она действительно отправилась за границу на лечение, а не эмигрировала. Так, в мае стали поговаривать — роскошный замок в деревне Грязь, где до февраля знаменитость проживала, выставлен на продажу. Звездное семейство предпочитало не комментировать слухи. Однако чуть позже внук Пугачевой Никита Пресняков объяснил ситуацию и опроверг продажу имущества. Но помимо замка в собственности у певицы есть московские квартиры. Одна из них расположена в пяти минутах от Кремля.

Там прошло детство дочери Пугачевой Кристины Орбакайте, часто собирался столичный бомонд. Но после свадьбы с Филиппом Киркоровым квартира площадью 170 квадратных метров опустела. Пугачева сейчас проживает в Латвии, ее наследница в Америке. И если раньше имуществом в равных долях владела как певица, так и ее дочка, то в 2014-м Пугачева свою долю отдала Орбакайте.

Вскоре после начала специальной военной операции на Украине Пугачева с Максимом Галкиным и детьми уехали в Израиль. Оттуда юморист не раз резко высказывался в адрес родины, провел гастрольный тур и перебрался с семьей в Латвию. Как весной объясняла отъезд Пугачева, она уехала из-за необходимости подлечиться. И убеждает — вернется на родину к осени, когда детям необходимо будет идти в школу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Лена Миро оценила дом Пугачевой и Галкина в Латвии.