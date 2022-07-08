За секунды до убийства: опубликованы последние кадры жизни Синдзо Абэ

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Экс-премьер Японии получил два огнестрельных ранения во время публичного выступления.

Камера запечатлела последние секунды жизни бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед тем как он был смертельно ранен двумя выстрелами в спину. Покушение на политика было совершено во время уличного выступления в городе Нара. Именно эти мгновения, когда Абэ произносит речь перед согражданами, попали в объектив камеры.

Буквально через секунду один из местных жителей разрядит в спину экс-премьера самодельный дробовик, ранив Абэ в сердце и шею. С самого начала было ясно, что шансы выжить у политика невелики — в клинике у него диагностировали «остановку сердца и легких». Несмотря на экстренное переливание крови и другие усилия врачей, через несколько часов после покушения Абэ скончался.

По обвинению в убийстве японского экс-премьера полиция арестовала 41-летнего Тэцуя Ямагами, ранее служившего в морских силах самообороны страны.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение политолога Дмитрия Солонникова о том, кто мог стоять за покушением на Синдзо Абэ.