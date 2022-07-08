Лайма Вайкуле объявила о концерте на фоне слухов о рецидиве рака

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По версии ряда СМИ, знаменитая певица лечится за границей от тяжелого заболевания. Но что происходит с ней на самом деле?

Латышская и российская певица Лайма Вайкуле объявила дату своего нового концерта. Она выступит 26 июля на ежегодной музыкальной премии в Латвии. Все это явно противоречит слухам о тяжелой болезни певицы. Уже месяц в прессе сообщают, что у артистки случился рецидив онкологического заболевания и она почти не встает с постели.

Пугающие слухи опровергли и коллеги звезды. Так, Филипп Киркоров накануне рассказал, что недавно общался с коллегой по видеосвязи и она прекрасно выглядела. С поп-королем Лайма обсуждала творческие события в России и точно не давала поводов для беспокойства. По мнению Киркорова, ей нужно жить не меньше 100, а то и 110 лет.

Кроме того, информацию о болезни артистки опровергла в комментарии для 5-tv.ru и сама представитель звезды Кристина Обосян. Гуляющие слухи она назвала не более чем враньем.

Остается надеяться, что так оно и есть. Ведь информация в соцсетях Вайкуле говорит о том, что она действительно себя отлично чувствует. Какой артист без сил и на грани смерти сможет отработать целый концерт, дарить публике эмоции и при этом улыбаться? А по-другому Лайма не привыкла.

Как известно, онкологию у Лаймы Вайкуле впервые обнаружили в 1991 году, тогда ей удалось справиться с болезнью. Позже сообщалось, что певица якобы проходит курс химиотерапии в США и находится в тяжелом состоянии.

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