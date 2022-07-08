Политолог рассказал о суровом наказании, которое может ждать телохранителя Абэ

Политолог Бредихин предположил, что телохранитель Абэ может пойти на харакири

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; REUTERS, ВКонтакте / bredikhinav, 5-tv.ru

В один миг карьера телохранителя Моэми Ишиды, известной как одной из самых смертоносных и роковых женщин на планете, была разрушена. Что же ждет «ледяную королеву»?

Не сумевшую уберечь экс-премьера Японии Синдзо Абэ телохранителя может ждать самое суровое наказание из всех возможных. Репутацию защитницы политика Моэми Ишиды уже ничего не спасет, и ей остается лишь один путь, предположил в беседе с 5-tv.ru политолог Антон Бредихин.

Погибший в результате убийства экс-глава правительства Японии предполагал, что на его жизнь будут покушаться, и хорошо позаботился о своей защите. Рядом с ним непрерывно находилась «ледяная королева» Моэми Ишида.

До момента покушения женщину в народе приравнивали к богиням. Она могла достать пистолет за 0,2 секунды и поразить в рукопашном бою десять взрослых мужчин одновременно. Она происходила из династии лучших телохранителей страны и тренировалась практически с пеленок.

Но даже молниеносная реакция Ишиды, входившей в топ-5 лучших женщин-телохранителей мира, не помогла предотвратить трагедию. Во время публичного выступления Абэ получил два выстрела в спину из самодельного дробовика. Через несколько часов политик скончался.

Какая же судьба теперь ждет роковую красавицу? Ведь ее блестящая карьера оборвалась в один миг из-за фатальной ошибки.

«В Японии есть очень хорошая и правильная традиция, которая была присуща самураям: в случае неудачи проводить самоубийство — харакири», — напомнил Антон Бредихин.

Он указал, что японцы склонны чтить традиции, и об этом свидетельствует нахождение императора у власти. Сохранились и многие другие традиции, в том числе, воинские.

«Несмотря на то что Япония одна из передовых IT-держав технологических, поступки современников должны полностью отражать опыт предшественников, поэтому вполне возможно что очень скоро телохранитель сделает харакири», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто мог заказать убийство Синдзо Абэ.